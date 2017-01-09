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О ходе уборочной кампании в Казахстане рассказал вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев, сообщает BNews.kz.
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В редакцию «АЖ» обратились жители небольшой улицы имени кавалера орденов Славы трёх степеней и других боевых наград Гиззата Алипова, находящейся в левобережном центре нефтяной столицы. Более 10 лет назад рядом с их домом №9 поставили знак «Остановка и стоянка запрещены». Вернее - просто повесили на трубу уличного фонаря, сэкономив на отдельной стойке. И с тех пор это место превратилось в «кормушку» для дорожно-патрульной службы.
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22 августа вступает в силу первая часть новых санкций США в отношении России. Под запрет попадает поставка России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
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Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о подготовке к отопительному сезону, сообщает Казинформ.
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Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев высказался о ходе индустриализации, сообщает Tengrinews.kz.
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В АО "Национальные информационные технологии" опровергли слухи о выводе средств через портал eGov, которые ранее распространялись через мессенджер WhatsApp, сообщает Bnews.kz.
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Россия проводит подготовку к поднятию со дна Баренцева моря ракеты с ядерной энергоустановкой, которая упала туда в ходе испытаний в 2017 году, сообщает во вторник американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад американской разведки. Какая именно американская разведслужба подготовила этот доклад - не уточняется.
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Аким Астаны Асет Исекешев доложил Премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву о предпринимаемых мерах при затоплениях улиц после дождей, сообщает Казинформ.
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Убитые в Африке российские журналисты - случайные жертвы грабежа на опасной дороге, или их убийство было спланировано? Их коллеги склоняются ко второй версии, и собранные на данный момент доказательства указывают в этом направлении, сообщает The Daily Beast.
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В министерстве сельского хозяйства сообщили, что болезни скота в Актюбинской области не выявлено, передаёт Sputnik Казахстан.
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В связи с сильными осадками и затоплением некоторых улиц столицы для удобства жителей и гостей города изменили ряд автобусных маршрутов до устранения последствий непогоды, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу компании Astana LRT.
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Компания Microsoft заявила 21 августа, что зафиксировала попытки России оказать влияние на предстоящие в ноябре выборы в американский конгресс.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил мечеть Хазрет Султан и поздравил казахстанцев со священным праздником Курбан айт, сообщает Казинформ.
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Как известно, весной-летом в трёх из семи районов Атырауской области сменились акимы - Махамбетском, Макатском и Жылыойском. Корреспондент «АЖ» выяснил причины такой текучести чиновничьих кадров.
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В Жылыойском районе Атырауской области в ночь на 20 августа примерно в 00.30 сгорело старое, заброшенное общежитие в вахтовом посёлке Тенгиз, три человека погибли.
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С начала года в Атырауской области официально зарегистрировано свыше 12 тысяч безработных. В то же время, судя по цифрам, у работающих возросли доходы и заработная плата.
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Президент страны Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, сообщает сайт Акорды.
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Главе государства было доложено об исполнении ранее данных поручений и перспективных планах застройки столицы, сообщает сайт Акорды.
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Национальный Банк Казахстана принял решение изменить правила торговли долларом на KASE и установления официального курса доллара, сообщает Tengrinews.kz.
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В Чечне совершено несколько нападений на полицейских, один правоохранитель погиб. Сначала сообщалось о том, что двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району Чечни.
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Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил нового акима Усть-Каменогорска активу города, передаёт Казинформ.
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Адвокат Александра Кузнецова, осужденного за гибель 37-летнего Сырыма Мураткалиева во время драки у бара "Чукотка" в Алматы, Алма Мусина уверена, что оснований для объявления его подзащитного в розыск у правоохранительных органов нет. Об этом передаёт Sputnik Казахстан.
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Французская нефтегазовая корпорация Total официально расторгла контракт на разработку месторождения Южный Парс, которую она намеревалась вести совместно в иранской государственной компанией National Iranian Oil Company (NIOC). Такое заявление сделал министр энергетики Ирана Бижан Зангане, сообщает иранское новостное агентство Icana.
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РГП «Казгидромет» обнародовал отчет об исследованиях качества воздуха в регионах страны за июль. По уровню загрязнения Атырау впервые стал «чемпионом» с показателем 52 СИ («стандартный индекс», вычисляется путем деления самой высокой величины газов на ПДК - предельно допустимую концентрацию).
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Бывший заместитель председателя правления АО "Байтерек DEVELOPMENT" Аслан Джакупов, осужденный по делу Куандыка Бишимбаева, обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, сообщает Tengrinews.kz.
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Президент РК направил телеграмму соболезнования родным и близким бывшего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана в связи с его кончиной, сообщает сайт Акорды.
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США создали "группу действий", чтобы вновь осуществить государственный переворот в Иране передает "Интерфакс". Об этом заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.
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Неизвестные злоумышленники обстреляли здание американского посольства в турецкой столице Анкаре. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщил телеканал CNN Turk.
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25 июля в селе Сагиз Кызылкогинского района произошла групповая драка между местными парнями, в результате один из них погиб, другой был ранен. И похоже, это не случайный криминальный эпизод, такие массовые молодёжные столкновения происходят здесь довольно часто – во всяком случае так утверждали сагизцы, обратившиеся в нашу редакцию. Корреспондент «АЖ» побывала в Сагизе и узнала подробности.
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28 августа исполняется 130 лет православному храму города Атырау – Свято-Успенскому собору. К этой круглой дате в церкви заканчивается реставрация.
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Встречи с такими самостоятельными юными девушками, как Лиза САФРОНОВА, заставляют понять, что всё в этой жизни в наших руках. Эта воспитанница детского дома, свободно владеющая казахским языком, фигурировала в наших публикациях, и неоднократно, как победитель разнообразных олимпиад, ещё будучи в стенах интерната, а сейчас она учится на факультете журналистики Астраханского государственного университета. Корреспондент «АЖ» побеседовал с Лизой на её каникулах в Атырау.
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Министр энергетики РК Канат Бозумбаев подписал приказ от 3 июля 2018 «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации», сообщает Forbes.kz
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В социальных сетях участились маркетинговые уловки строительных компании и жилищных кооперативов, продвигающие под видом программы "7-20-25" собственные предложения, сообщает BNews.kz со ссылкой на службу внешних коммуникаций Ипотечной организации "Баспана".
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