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22 августа

​Знаковая «кормушка» В редакцию «АЖ» обратились жители небольшой улицы имени кавалера орденов Славы трёх степеней и других боевых наград Гиззата Алипова, находящейся в левобережном центре нефтяной столицы. Более 10 лет назад рядом с их домом №9 поставили знак «Остановка и стоянка запрещены». Вернее - просто повесили на трубу уличного фонаря, сэкономив на отдельной стойке. И с тех пор это место превратилось в «кормушку» для дорожно-патрульной службы.

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Вступила в силу первая волна новых санкции против РФ по "делу Скрипалей" 22 августа вступает в силу первая часть новых санкций США в отношении России. Под запрет попадает поставка России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех "чувствительных" товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. 935 просмотров 18 комментариев